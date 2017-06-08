ABD'de işsizlik maaşı talebi beklentinin üzerinde

WASHINGTON (AA) - ABD'de işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 245 bine gerilemesine karşın beklentinin üzerinde gerçekleşti.



ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, 3 Haziran ile sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 10 bin kişi azalarak 245 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 240 bin düzeyindeydi.



27 Mayıs’la biten bir önceki haftaya ait işsizlik maaşı başvuruları ise 248 binden 255 bine revize edildi.



Veriler, ayrıca son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının geçen hafta itibarıyla 2 bin 250 kişilik artışla 242 bine çıktığını gösterdi.

Öte yandan, süregelen işsizlik başvuruları 2 bin kişi azalarak 1 milyon 917 bine geriledi. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi 1 milyon 920 bin seviyesindeydi.

Analistler, uzun süredir eşik seviye olarak kabul edilen 300 binin altında seyreden işsizlik maaşı başvurularını, istihdam piyasasının iyileşmeyi sürdürdüğü şeklinde değerlendiriyor. ABD'de işsizlik oranı, mayısta yüzde 4,3'e gerileyerek son 16 yılın en düşük seviyesini kaydetmişti.