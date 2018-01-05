Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat ekonomi dünya Eto Abdullah Keleş
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor

ABD'de istihdam aralıkta 3 ayın en düşük artışını kaydetti

- Ülkede tarım dışı istihdam aralıkta 148 bin arttı, beklenti 190 bin seviyesindeydi - İşsizlik oranı beklendiği gibi yüzde 4,1'de sabit kaldı - Ortalama saatlik ücretler aralıkta aylık bazda yüzde 0,3 yıllık bazda yüzde 2,5 artarak beklentiyi karşıladı

ABD'de istihdam aralıkta 3 ayın en düşük artışını kaydetti

WASHINGTON (AA) - ABD’de tarım dışı istihdam aralıkta 148 binle son 3 ayın en düşük artışını kaydetti. İşsizlik oranı beklendiği gibi yüzde 4,1'de sabit kalarak, 2017’yi son 17 yılın en düşük seviyesiyle tamamladı.

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, tarım harici sektörler aralıkta 148 bin kişiye istihdam sağladı. Yılın sonunda son 3 ayın en düşük performansını gösteren verinin 190 bin artması bekleniyordu.

Bu arada, kasım ayına ilişkin tarım dışı istihdam rakamı 228 binden 252 bine ve ekim rakamı 244 binden 211 bine revize edildi.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Amerikan ekonomisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk görev yılı olan 2017 boyunca 2 milyon 55 bin kişiye iş imkanı sağladı.


- İşsizlik 2017’yi 17 yılın en düşüğünde tamamladı


Rapora göre, ABD’de işsizlik oranı aralıkta beklenti doğrultusunda yüzde 4,1’de sabit kaldı. Söz konusu veri, böylece 2017’yi son 17 yılın en düşük seviyesiyle kapatmış oldu.

Aralıkta iş gücüne katılım oranı ve haftalık ortalama çalışma saati de önceki aya kıyasla değişmeyerek sırasıyla yüzde 62,7 ve 34,5’te sabit kaldı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon açısından dikkatle izlediği ortalama saatlik ücretler ise aralıkta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,5 artarak beklentiyi karşıladı.

Capital Economics'in Başekonomisti Paul Ashworth, aralıkta beklentinin altında kalan tarım dışı istihdam artışının, Fed'in normalleşme planlarını bozmayacağını belirterek, “Bir sonraki faiz artışı muhtemelen mart ayında yapılacak” dedi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD Tarım Dışı IstihdamIşsizlik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5