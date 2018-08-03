ABD'de istihdam beklenenden az arttı

WASHINGTON (AA) - ABD’de tarım dışı istihdam, temmuzda 157 binle beklentinin altında artarak son 5 ayın en düşük seviyesini kaydetti. Ülkede işsizlik oranı, beklenti paralelinde yüzde 3,9’a geriledi.



ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ülkede tarım harici sektörler, temmuzda 157 bin kişiye istihdam sağladı. Son 5 ayın en düşük istihdam artışı olarak kayıtlara geçen veriye ilişkin beklenti 193 bin seviyesindeydi.



Temmuzda beklenenden az artan istihdamda kamu, inşaat ve profesyonel hizmet sektörlerindeki işe alımların gerilemesi etkili oldu.



Diğer taraftan, mayıs ayına ilişkin tarım dışı istihdam rakamı 244 binden 268 bine ve haziran rakamı 213 binden 248 bine revize edildi. Raporda, son 3 aylık ortalama istihdam artışının, önceki 2 aya yapılan revizyonlar ve temmuz verisi doğrultusunda 224 bine yükseldiği kaydedildi.





- İşsizlik yüzde 3,9’a geriledi





Bakanlığın istihdam raporu, ülkede işsizlik oranının, temmuz ayında beklendiği gibi yüzde 4,0’ten yüzde 3,9’a gerilediğini gösterdi.



Diğer taraftan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon açısından dikkatle izlediği ortalama saatlik ücret artışı, temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,7 artarak beklentileri karşıladı. Temmuzda iş gücüne katılım oranı yüzde 62,9’da ve haftalık ortalama çalışma saati 34,5’te sabit kaldı.



Analistler, istihdamın temmuz ayında hız kesmesindeki en önemli etkenlerden birinin, son aylarda artan arz eksikliği olabileceğine işaret ediyor. Ayrıca, ticaret gerilimlerinin şirketlerin işe alım kararlarını olumsuz etkilemeye başlamış olabileceği öngörülüyor.



Rakamların, Fed’in eylülde faiz artırmasının önüne geçebilecek bir zayıflamaya işaret etmediği vurgulanıyor.





- Piyasalar verileri fiyatlıyor





Küresel piyasalar, ABD verileriyle hareketlenirken, dolar, beklentiyi karşılamayan tarım dışı istihdam nedeniyle rakipleri karşısında değer kaybetti.

Veriler öncesi 1,1590’dan işlem gören avro /dolar paritesi 1,1605’e yükseldi. Dolar/TL ise 5,0852’den 5,0740’a geriledi. Altının onsu 1,211 dolardan 1,215 dolara yükselirken, 10 yıllık ABD devlet tahvili faizi yüzde 2,99’dan yüzde 2,98’e indi. Brent tipi petrolün fiyatı ise 73,41 dolardan 73,60 dolara çıktı.