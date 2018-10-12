Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa eren sanal Trabzon
Emlakta ufuk turu attı
Emlakta ufuk turu attı
Herşey hijyen için
Herşey hijyen için
Ambalaj ödülleri verildi
Ambalaj ödülleri verildi
İyi markamız olmalı
Gıdada markamız olmalı
Tasarıma tam destek
Tasarıma tam destek

ABD'de ithalat fiyat endeksi 4 ay sonra arttı

- Ülkede ithalat fiyat endeksi, eylülde önceki aya kıyasla yüzde 0,5 yükselerek mayıs ayından beri ilk kez arttı

ABD'de ithalat fiyat endeksi 4 ay sonra arttı
banner17

WASHINGTON (AA) - ABD'de ithalat fiyat endeksi, eylülde petroldeki değerlenmenin etkisiyle aylık yüzde 0,5 artarak son 4 ayın ilk yükselişini kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, eylülde önceki aya kıyasla yüzde 0,5 yükseldi. Mayıs ayından beri ilk artışını kaydeden endeksin yüzde 0,2 artması bekleniyordu.

İthal petrol fiyat seviyesinin yüzde 3,8 yükselmesiyle birlikte beklentiyi aşan ithalat fiyat endeksi, eylülde yıllık bazda ise yüzde 3,8’den yüzde 3,5’e geriledi.

Bu arada, petrol hariç ithalat fiyat endeksi eylülde önceki aya kıyasla değişim göstermedi.


- İhracat fiyat endeksi geriledi


Rapordaki veriler, ihracat fiyat endeksinin eylülde aylık bazda sabit kaldığını da ortaya koydu. Yıllık ihracat fiyat endeksi ise yüzde 3,5’ten 2,7’ye geriledi.

Eylülde ihracat fiyatlarının değişmemesine tarım dışı ürünlerdeki fiyat artışının, tarım ürünlerindeki fiyat düşüşüyle dengelenmesi neden oldu.

Buna göre, ihraç edilen tarım ürünlerinin fiyat seviyesi eylülde yüzde 1,4 gerilerken, tarım harici ihracat fiyat endeksi yüzde 0,2 arttı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD Ithalat Fiyat Endeksi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1