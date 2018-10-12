ABD'de ithalat fiyat endeksi 4 ay sonra arttı

WASHINGTON (AA) - ABD'de ithalat fiyat endeksi, eylülde petroldeki değerlenmenin etkisiyle aylık yüzde 0,5 artarak son 4 ayın ilk yükselişini kaydetti.
ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, eylülde önceki aya kıyasla yüzde 0,5 yükseldi. Mayıs ayından beri ilk artışını kaydeden endeksin yüzde 0,2 artması bekleniyordu.
İthal petrol fiyat seviyesinin yüzde 3,8 yükselmesiyle birlikte beklentiyi aşan ithalat fiyat endeksi, eylülde yıllık bazda ise yüzde 3,8’den yüzde 3,5’e geriledi.
Bu arada, petrol hariç ithalat fiyat endeksi eylülde önceki aya kıyasla değişim göstermedi.
- İhracat fiyat endeksi geriledi
Rapordaki veriler, ihracat fiyat endeksinin eylülde aylık bazda sabit kaldığını da ortaya koydu. Yıllık ihracat fiyat endeksi ise yüzde 3,5’ten 2,7’ye geriledi.
Eylülde ihracat fiyatlarının değişmemesine tarım dışı ürünlerdeki fiyat artışının, tarım ürünlerindeki fiyat düşüşüyle dengelenmesi neden oldu.
Buna göre, ihraç edilen tarım ürünlerinin fiyat seviyesi eylülde yüzde 1,4 gerilerken, tarım harici ihracat fiyat endeksi yüzde 0,2 arttı.