ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı 18 yılın zirvesinden indi

WASHINGTON (AA) - ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, mayıs ayında 6 milyon 638 bine gerileyerek son 18 yılın zirvesinden indi.



ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, JOLTS Açık İş Sayısı mayısta önceki aya kıyasla 202 bin azalarak 6 milyon 638 bin oldu. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 6 milyon 620 bin seviyesindeydi.



Nisan ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı ise 6 milyon 698 binden 6 milyon 840 bine revize edildi. Veri, ocakta aşağı yönlü revizyona rağmen son 18 yılın en yüksek seviyesi özelliğini korudu.

Veriler, ayrıca mayısta "İş Bırakma Oranının" yüzde 2,3'ten yüzde 2,4'e yükseldiğini gösterdi.

Bu rakam, 3,6 milyon kişinin işlerinden gönüllü ayrıldığına işaret etti.

Söz konusu rakamın yüksek seyretmesi, ABD'lilerin, iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor.

Diğer taraftan, rapor mayısta işlerinden ayrılan toplam ABD'li sayısının 5,5 milyona yükseldiğini de ortaya koydu. Bu rakam, işlerini gönüllü bırakanların yanı sıra şirketler tarafından işten çıkarılan kişileri de kapsıyor.