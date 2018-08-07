Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Bursa teknoloji Trabzon hava tahmini
Kanada'dan boykot girişimi
Kanada'dan boykot girişimi
Çözüm ortağı da 4.0
Çözüm ortağı da 4.0
En iyisini yaptılar
En iyisini yaptılar
SAHA'da bayrak değişimi
SAHA'da bayrak değişimi
Fındık üreticisine uyarı
Fındık üreticisine uyarı

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı beklentiyi aştı

- ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, JOLTS Açık İş Sayısı, haziranda önceki aya kıyasla 3 bin artarak 6 milyon 662 bin oldu - 2000 yılından bu yana ölçülen verinin en yüksek üçüncü seviyesi olarak kayıtlara geçen rakama ilişkin piyasa beklentisi 6 milyon 625 bin seviyesindeydi

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı beklentiyi aştı

WASHINGTON (AA) - ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, haziran ayında 6 milyon 662 bine yükselerek beklentiyi aştı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, JOLTS Açık İş Sayısı, haziranda önceki aya kıyasla 3 bin artarak 6 milyon 662 bin oldu. 2000 yılından bu yana ölçülen verinin en yüksek üçüncü seviyesi olarak kayıtlara geçen rakama ilişkin piyasa beklentisi 6 milyon 625 bin seviyesindeydi.

Mayıs ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı ise 6 milyon 638 binden 6 milyon 659 bine revize edildi.

Veriler, haziranda "iş bırakma oranının" yüzde 2,3'te sabit kaldığını gösterirken, bu oran, 3,4 milyon kişinin işlerinden gönüllü ayrıldığına işaret etti.

Söz konusu rakamın yüksek seyretmesi, ABD'lilerin, iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5