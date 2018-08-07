ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı beklentiyi aştı

WASHINGTON (AA) - ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, haziran ayında 6 milyon 662 bine yükselerek beklentiyi aştı.



ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, JOLTS Açık İş Sayısı, haziranda önceki aya kıyasla 3 bin artarak 6 milyon 662 bin oldu. 2000 yılından bu yana ölçülen verinin en yüksek üçüncü seviyesi olarak kayıtlara geçen rakama ilişkin piyasa beklentisi 6 milyon 625 bin seviyesindeydi.



Mayıs ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı ise 6 milyon 638 binden 6 milyon 659 bine revize edildi.



Veriler, haziranda "iş bırakma oranının" yüzde 2,3'te sabit kaldığını gösterirken, bu oran, 3,4 milyon kişinin işlerinden gönüllü ayrıldığına işaret etti.



Söz konusu rakamın yüksek seyretmesi, ABD'lilerin, iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor.

