Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe ekonomi emekli aylığı
Emekliye bayram müjdesi
Emekliye bayram müjdesi
Futbolda en çok o kazandı
Futbolda en çok o kazandı
Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de
İstanbul bu hafta filme doyacak
  AR-GE mühendisi yetiştiriyorlar
  Ar-Ge mühendisi yetiştiriyorlar
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı nisanda rekor kırdı

- ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, nisan ayında beklentilerin üzerinde artışla 6 milyon 44 bine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı nisanda rekor kırdı

WASHINGTON (AA) - ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, nisanda 6 milyon 44 bine yükselerek rekor kırdı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, JOLTS Açık İş Sayısı nisan ayında 259 binlik artışla 6 milyon 44 bin oldu. Ölçülmeye başladığı 2000'den bu yana en yüksek seviyesini kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi 5 milyon 750 bin düzeyindeydi.

Mart ayına ilişkin JOLTS Açık İş Sayısı ise 5 milyon 743 binden 5 milyon 785 bine revize edildi.

Veriler ayrıca, ülkede nisan ayında işe alınan kişi sayısının önceki aya kıyasla 253 bin kişi azalarak 5 milyon 100 bine gerilediğini gösterdi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önem verdiği İş Bırakma Oranı ise yüzde 2 ile önceki ayın seviyesini korudu.

Söz konusu oranın yüksek seyretmesi, Amerikalıların iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak daha iyi pozisyonlara geçmek için işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor.

Analistler, son aylarda yüksek seyrettikten sonra nisanda rekor kıran açık iş sayısının istihdam sektöründeki arz eksikliğinin arttığına işaret ettiğini belirtiyor.

Bu arada, rekor seviyede açıklanan veri öncesinde güne düşüşle başlayan New York Borsası'nda endeksler şu sıralar kayıplarını azaltıyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
JOLTS Açık İş SayısıRekor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5