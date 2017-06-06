ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı nisanda rekor kırdı

WASHINGTON (AA) - ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, nisanda 6 milyon 44 bine yükselerek rekor kırdı.



ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, JOLTS Açık İş Sayısı nisan ayında 259 binlik artışla 6 milyon 44 bin oldu. Ölçülmeye başladığı 2000'den bu yana en yüksek seviyesini kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi 5 milyon 750 bin düzeyindeydi.



Mart ayına ilişkin JOLTS Açık İş Sayısı ise 5 milyon 743 binden 5 milyon 785 bine revize edildi.



Veriler ayrıca, ülkede nisan ayında işe alınan kişi sayısının önceki aya kıyasla 253 bin kişi azalarak 5 milyon 100 bine gerilediğini gösterdi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önem verdiği İş Bırakma Oranı ise yüzde 2 ile önceki ayın seviyesini korudu.

Söz konusu oranın yüksek seyretmesi, Amerikalıların iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak daha iyi pozisyonlara geçmek için işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor.



Analistler, son aylarda yüksek seyrettikten sonra nisanda rekor kıran açık iş sayısının istihdam sektöründeki arz eksikliğinin arttığına işaret ettiğini belirtiyor.

Bu arada, rekor seviyede açıklanan veri öncesinde güne düşüşle başlayan New York Borsası'nda endeksler şu sıralar kayıplarını azaltıyor.

