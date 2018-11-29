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ABD'de kişisel gelir ve harcamalar beklentiyi aştı

- Ülkede kişisel harcamalar, ekimde önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artarak yükselişini 8'inci aya taşıdı, beklenti yüzde 0,4 artış seviyesindeydi - Amerikalıların kişisel gelirleri de ekimde yüzde 0,5 artarak beklentiyi geride bıraktı - Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 1,8 artarak beklentileri karşılamadı

ABD'de kişisel gelir ve harcamalar beklentiyi aştı
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WASHINGTON (AA) - ABD'de ekim ayına ait kişisel harcamalar yüzde 0,6 ve kişisel gelirler yüzde 0,5 artarak beklentileri geride bıraktı. Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) ise aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 1,8 artarak beklentinin kaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, kişisel harcamalar, ekimde önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artarak yükselişini 8'inci aya taşıdı. Piyasaların ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 70’ini oluşturan veriye yönelik beklentisi yüzde 0,4 artış seviyesindeydi.

Amerikalıların kişisel gelirleri de ekimde yüzde 0,5 artarak beklentiyi aştı. Eylülde yüzde 0,2 artarak son 15 ayın en düşük artışını kaydeden veriye ilişkin ekim beklentisi, yüzde 0,4 artış olarak öngörülmüştü.


- Çekirdek PCE beklenenden az arttı


Raporda ayrıca PCE fiyat endeksinin, ekimde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,0 yükseldiği kaydedildi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE fiyat endeksi ise ekimde aylık bazda yüzde 0,1 artarak yüzde 0,2 seviyesindeki beklentiyi karşılamadı.

Yıllık bazda yüzde 1,9’dan 1,8’e gerileyen çekirdek PCE fiyat endeksi, Fed’in yüzde 2’lik hedef enflasyon seviyesinden bir parça daha uzaklaşmış oldu.

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ABD Kişisel Gelir Ve HarcamalarPCE Fiyat Endeksi
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