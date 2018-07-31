ABD'de kişisel gelir ve harcamalar beklentiyi karşıladı

WASHINGTON (AA) - ABD'de haziran ayına ilişkin kişisel gelir ve harcamalar, yüzde 0,4’er artarak beklentiyi karşıladı. Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları ise (PCE) yıllık bazda yüzde 1,9'a inerek 6 yılın en yüksek seviyesinden geriledi.



ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, kişisel harcamalar, haziranda önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 70’ini oluşturan tüketici harcamalarına yönelik artış beklentisi de yüzde 0,4 seviyesindeydi.



Rapor, ayrıca Amerikalıların kişisel gelirlerinin haziranda beklenti paralelinde yüzde 0,4 arttığını ortaya koydu.



Bu arada, mayıs ayına ilişkin kişisel harcamalardaki artış yüzde 0,4’ten yüzde 0,5’e revize edilirken, kişisel gelirlerdeki artış yüzde 0,4’te serbest bırakıldı.







- PCE fiyat endeksi, 6 yılın en yüksek seviyesinden geriledi







Rapora göre, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi haziranda aylık yüzde 0,1 ve yıllık 2,2 arttı. Beklentiler, aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,3 artış seviyesindeydi.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE fiyat endeksi aylık bazda beklentiler doğrultusunda yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 2’den yüzde 1,9’a indi. Son 6 yılın en yüksek seviyesinden gerileyen çekirdek PCE fiyat endeksine ilişkin beklentiler, aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2 olarak öngörülmüştü.

Analistler, enflasyonun haziranda son birkaç aydır seyrettiği hızda artmamasının Fed’e kademeli faiz politikası için daha geniş alan tanıyacağına işaret ediyor.

Fed’in faiz artışı beklenmeyen ağustos ayı Federal Açık Piyasa toplantısı yarın sona erecek. Toplantının karar metni, TSİ 21.00’de yayımlanacak.