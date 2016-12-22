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ABD'de kişisel gelir ve harcamalar beklentiyi karşılamadı

- Ülkede kişisel gelirler kasımda sabit kalarak 8 aylık yükseliş eğilimini sonlandırdı - Kişisel harcamalar ise yüzde 0,3 artarak beklentinin altında kaldı

ABD'de kişisel gelir ve harcamalar beklentiyi karşılamadı

WASHINGTON (AA) - ABD'de kişisel harcamalar kasımda yüzde 0,2 artarak beklentinin altında kalırken, kişisel gelirler değişmeyerek son 8 aydır süren yükseliş eğilimini sonlandırdı. Ülkede enflasyonda kasımda aylık bazda sabit kaldı.

ABD Ticaret Bakanlığının verilerine göre, kişisel gelirler kasımda önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı. Mart ayından beri yükseliş eğilimini sürdüren harcamalara yönelik piyasa beklentisi yüzde 0,3 artış seviyesindeydi. Bu arada, ekim ayına ait kişisel harcamalardaki artış yüzde 0,3’ten yüzde 0,4’e revize edildi.

Öte yandan, son 8 ayda üst üste artan kişisel gelirler kasımda yüzde 0,2 artış beklentisine karşın sabit kaldı. Ekim ayına ilişkin kişisel gelir artışı yüzde 0,6’dan yüzde 0,5'e revize edildi. Kişisel gelirler ekimde 6 ayın en güçlü artışını kaydetmişti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi kasımda aylık bazda sabit kaldı. Bu nedenle, yıllık PCE fiyat endeksi yüzde 1,4 ile önceki ayki seviyesini korudu. Kasımda çekirdek PCE fiyat endeksi de aylık bazda değişmedi ve yıllık bazda ise yüzde 1,8’den yüzde 1,6’ya indi.

Analistler, kasımda kişisel harcamaların beklentilerin altında artması ile gelirlerin sabit kalmasının ekonominin son çeyrekte yavaşlayacağına işaret ettiğini belirtiyor.

Tüketici harcamalarının yaklaşık yüzde 70’ini oluşturduğu ABD ekonomisi, bugün açıklanan verilere göre, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,5 büyüyerek son 2 yılın en iyi performansını gösterdi.

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ABD Kişisel Gelir Ve Harcamalar
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