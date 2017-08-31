ABD'de kişisel gelir ve harcamalar temmuzda arttı

WASHINGTON (AA) - ABD'de temmuz ayında kişisel harcamalar yüzde 0,3 artarak beklentinin altında kalırken, kişisel gelirler yüzde 0,4 yükselerek beklentiyi geride bıraktı.



ABD Ticaret Bakanlığının raporuna göre, kişisel harcamalar temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 0,1 yükseldi. Son 3 ayın en büyük artışını kaydeden harcamalara ilişkin piyasa beklentisi ise yüzde 0,4 artış yönündeydi.



Haziran ayına ait kişisel harcamalar verisindeki artış ise yüzde 0,1’den yüzde 0,2’ye revize edildi.



Öte yandan, temmuzda yüzde 0,3 artması beklenen kişisel gelirlerin yüzde 0,4 arttığı bildirildi. Veri haziranda değişmeyerek yılın en zayıf performansını göstermişti.







- PCE fiyat endeksi 1,5 yılın en düşüğünde







Rapora göre, PCE fiyat endeksi temmuzda beklendiği gibi aylık bazda yüzde 0,1 arttı. Son 3 aydaki ilk artışını kaydeden PCE fiyat endeksi yıllık bazda ise yüzde 1,4 değerini alarak son 1,5 yılın en düşük seviyesinde kalmayı sürdürdü.



Benzer şekilde, çekirdek PCE fiyat endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 1,4 artışla beklentiyi karşıladı. Yıllık çekirdek PCE fiyat endeksinin önceki aya kıyasla 0,1 puan düşerek yüzde 1,4’e gerilemesi, 19 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.



Analistler, kişisel gelir ve harcamalar verilerinin, temmuzda önceki birkaç aya kıyasla güçlü artmasını, ülke ekonomisinin üçüncü çeyreğe iyi bir başlangıç yaptığı şeklinde değerlendirdi. Buna karşın, enflasyondaki zayıflığın sürmesinin ABD Merkez Bankası Fed’in kademeli sıkılaştırma planları için risk oluşturduğu öngörülüyor.

