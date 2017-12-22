Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC Subaru XV
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

ABD'de kişisel harcamalar kasımda beklenenden fazla arttı

- Ülkede kişisel harcamalar kasımda yüzde 0,6 artarak yüzde 0,5 seviyesindeki beklentiyi aştı -Kasımda kişisel gelirler ise yüzde 0,3 artışla beklentinin hafif altında gerçekleşti - PCE fiyat endeksi kasımda yıllık 1,8’e çıkarak son 8 ayın en yüksek seviyesini kaydetti

ABD'de kişisel harcamalar kasımda beklenenden fazla arttı

WASHINGTON (AA) - ABD'de kasım ayına ilişkin kişisel harcamalar yüzde 0,6 artışla beklentinin hafif üzerinde, kişisel gelirler ise yüzde 0,3 yükselişle beklentinin hafif altında gerçekleşti. Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi kasımda yıllık 1,8’e çıkarak son 8 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığının raporuna göre, kişisel harcamalar kasımda önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artarak yüzde 0,5 seviyesindeki piyasa beklentisini geride bıraktı.

Ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 70’ini oluşturan kişisel harcamaların kasımda yükselişini sürdürmesi ülke ekonomisinin ivmelenmeye devam ettiğini gösterdi.

Bu arada, harcamalara yönelik ekim verisindeki artış yüzde 0,3’ten yüzde 0,2’ye revize edildi.


- Kişisel tasarruf oranı 10 yılın en düşüğüne geriledi

Amerikalıların kişisel gelirleri ise kasım ayında önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak yüzde 0,4 seviyesindeki beklentinin hafif altında gerçekleşti.

Öte yandan, ekimde yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşen tasarruf oranı kasımda yüzde 2,9’a gerileyerek Kasım 2007’den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.


- PCE fiyat endeksleri beklenti paralelinde

Rapora göre, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi kasımda aylık yüzde 0,2 ve yıllık 1,8 artarak beklenti paralelinde açıklandı. Yıllık bazda son 8 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşen PCE fiyat endeksinde enerji fiyatlarının artması etkili oldu.

ABD Merkez Bankası Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE fiyat endeksi de aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 1,5 artarak beklentiyi karşıladı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD Kişisel Gelir Ve HarcamalarPCE Fiyat Endeksi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5