ABD'de kişisel harcamalar kasımda beklenenden fazla arttı

WASHINGTON (AA) - ABD'de kasım ayına ilişkin kişisel harcamalar yüzde 0,6 artışla beklentinin hafif üzerinde, kişisel gelirler ise yüzde 0,3 yükselişle beklentinin hafif altında gerçekleşti. Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi kasımda yıllık 1,8’e çıkarak son 8 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.



ABD Ticaret Bakanlığının raporuna göre, kişisel harcamalar kasımda önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artarak yüzde 0,5 seviyesindeki piyasa beklentisini geride bıraktı.



Ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 70’ini oluşturan kişisel harcamaların kasımda yükselişini sürdürmesi ülke ekonomisinin ivmelenmeye devam ettiğini gösterdi.



Bu arada, harcamalara yönelik ekim verisindeki artış yüzde 0,3’ten yüzde 0,2’ye revize edildi.







- Kişisel tasarruf oranı 10 yılın en düşüğüne geriledi



Amerikalıların kişisel gelirleri ise kasım ayında önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak yüzde 0,4 seviyesindeki beklentinin hafif altında gerçekleşti.



Öte yandan, ekimde yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşen tasarruf oranı kasımda yüzde 2,9’a gerileyerek Kasım 2007’den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.







- PCE fiyat endeksleri beklenti paralelinde



Rapora göre, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi kasımda aylık yüzde 0,2 ve yıllık 1,8 artarak beklenti paralelinde açıklandı. Yıllık bazda son 8 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşen PCE fiyat endeksinde enerji fiyatlarının artması etkili oldu.



ABD Merkez Bankası Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE fiyat endeksi de aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 1,5 artarak beklentiyi karşıladı.

