ABD'de konut başlangıçları 11 yılın zirvesinde

WASHINGTON (AA) - ABD'de konut başlangıçları, mayısta önceki aya göre yüzde 5 artışla son 11 yılın en yüksek seviyesine çıkarak beklentiyi geride bıraktı. Yüzde 1 gerilemesi beklenen inşaat izinleri ise yüzde 4,6 azalışla düşüşünü ikinci aya taşıdı.



ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, konut başlangıçları, mayısta önceki aya kıyasla yüzde 5 artarak 1 milyon 350 bine çıktı. Temmuz 2007’den bu yana en yüksek seviyesini kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 1,9 artış seviyesindeydi.



Rapor, aynı dönemde inşaat izinlerinin yüzde 4,6 azalışla 1 milyon 301 bine gerileyerek 2 ay üst üste gerilediğini gösterdi. Gelecek aylardaki konut başlangıçları hakkında ipucu veren inşaat izinlerinin mayısta yüzde 1 azalması bekleniyordu.



Bu arada, nisan ayına ilişkin konut başlangıçları 1 milyon 287 binden 1 milyon 286 bine revize edildi. Aynı döneme ait inşaat izinleri de 1 milyon 352 binden 1 milyon 364 bine düzeltildi.



