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ABD'de konut başlangıçları yılın zirvesinde

- Ülkede konut başlangıçları, ekimde yüzde 5,6 artış beklentisine karşın yüzde 13,7 yükselerek bir yılın zirvesine çıktı

ABD'de konut başlangıçları yılın zirvesinde

WASHINGTON (AA) - ABD'de konut başlangıçları ekim ayında yüzde 13,7 ile beklentinin çok üstünde artarak bir yılın en iyi performansını kaydetti. İnşaat izinleri de ekimde yüzde 5,9 artarak beklentiyi neredeyse üçe katladı.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, konut başlangıçları ekimde önceki aya kıyasla yüzde 13,7 artarak 1 milyon 290 bin oldu. Bu sonuçla, Ekim 2016’dan beri en yüksek seviyesini kaydeden konut başlangıçlarına ilişkin piyasa beklentisi 1 milyon 190 bin veya yüzde 5,6 artış seviyesindeydi.

Rapor, ayrıca inşaat izinlerinin ekimde yüzde 5,9 artarak 1 milyon 297 bine yükseldiğini gösterdi. Gelecek aylardaki konut başlangıçları hakkında ipucu veren inşaat izinlerinin 1 milyon 250 bine ya da yüzde 2 yükselmesi bekleniyordu.

Bu arada, eylül ayına ilişkin konut başlangıçları 1 milyon 127 binden 1 milyon 135 bine revize edildi. Veri yukarı yönlü revizyonla yılın en düşük seviyesinden yılın en düşük ikinci seviyesine yükseltilmiş oldu. Eylül ayına ait inşaat izinleri de 1 milyon 215 binden 1 milyon 225 bine düzeltildi.

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ABD Inşaat IzinleriABD Konut Başlangıçları
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