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ABD'de konut başlangıçları yüzde 12,3 geriledi

- Ülkede konut başlangıçları, haziranda önceki aya kıyasla yüzde 12,3 azalarak 1 milyon 173 bine geriledi - Kasım 2016’dan bu yana en büyük düşüşü kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 2,2 düşüş seviyesindeydi

ABD'de konut başlangıçları yüzde 12,3 geriledi

WASHINGTON (AA) - ABD'de konut başlangıçları, haziranda beklenmedik şekilde yüzde 12,3 azaldı. İnşaat izinleri yüzde 2,2 artış beklentisinin aksine yüzde 2,2 gerileyerek düşüşünü üçüncü aya taşıdı.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, konut başlangıçları, haziranda önceki aya kıyasla yüzde 12,3 azalarak 1 milyon 173 bine geriledi. Kasım 2016’dan bu yana en büyük düşüşü kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 2,2 düşüş seviyesindeydi.

Rapor, aynı dönemde inşaat izinlerinin yüzde 2,2 azalışla 1 milyon 273 bine gerilediğini gösterdi. Son 3 aydır düşen inşaat izinlerinin yüzde 2,2 artması bekleniyordu.

Bu arada, mayıs ayına ilişkin konut başlangıçları 1 milyon 350 binden 1 milyon 337 bine revize edildi. Aynı döneme ait inşaat izinleri ise 1 milyon 301 binde sabit bırakıldı.

Analistler, konut başlangıçlarındaki sert düşüşün halihazırda arz eksikliği ve artan kredi faizleri nedeniyle zayıflayan konut sektörünü olumsuz etkileyeceği öngörüsünde bulundu.

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ABD Konut BaşlangıçlarıInşaat Izinleri
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