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ABD'de konut kredisi faizleri son 2,5 yılın zirvesinde

ABD'de 30 yıl vadeli konut kredisi faiz oranı Nisan 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

ABD'de konut kredisi faizleri son 2,5 yılın zirvesinde

NEW YORK (AA) - ABD'de konut kredisi (mortgage) faiz oranlarının son 2,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

ABD'li federal konut ve kredi şirketi Freddie Mac tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede 30 yıl vadeli konut kredisi faiz oranı bu hafta yüzde 4,30'a ulaşarak Nisan 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. Bu oran geçen hafta yüzde 4,16 seviyesindeydi.

Freddie Mac'in verilerinde, 15 yıl vadeli konut kredisi faiz oranının da geçen haftaki yüzde 3,37'den bu hafta yüzde 3,52'ye tırmanarak Ocak 2014'ten itibaren en yüksek seviyeye ulaştığını belirtildi. Ayrıca, 5 yıllık değişken konut kredisi faiz oranının geçen hafta yüzde 3,19 iken bu hafta yüzde 3,32'ye yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başekonomist Sean Becketti, ABD Merkez Bankası Fed'in 14 Aralık'ta politika faizi oranını 25 baz puan artırıp yüzde 0,50-0,75 aralığına yükseltmesine işaret ederek, "Bu yılın tek faiz artırma kararından bir hafta sonra, mortgage sektörü Fed'in kararını sindirdi. Bu haftaki veriler, bunun bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Becketti ayrıca, Fed Başkanı Janet Yellen'in geçen haftaki faiz artırma kararının ardından yaptığı konuşmadan sonra 10 yıllık tahvil faizlerinin yaklaşık 10 baz puan yükseldiğini vurguladı.

Fed, 14 Aralık'ta, gelecek seneye yönelik faiz artışı beklentisini ikiden üçe çıkarmıştı.

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