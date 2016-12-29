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ABD'de öncü ekonomik veriler

WASHINGTON (AA) – ABD’de kasım ayı öncü dış ticaret açığı yüzde 0,5 ve öncü toptan eşya stokları yüzde 0,9 artarak beklentileri aştı. ABD Ticaret Bakanlığının öncü ekonomik verilerine göre, dış ticaret açığı kasımda yüzde...

ABD'de öncü ekonomik veriler

WASHINGTON (AA) – ABD’de kasım ayı öncü dış ticaret açığı yüzde 0,5 ve öncü toptan eşya stokları yüzde 0,9 artarak beklentileri aştı.

ABD Ticaret Bakanlığının öncü ekonomik verilerine göre, dış ticaret açığı kasımda yüzde 5,5 artarak 65,3 milyar dolara ulaştı. Önceki ay 61,9 milyar seviyesinde gerçekleşen veriye ilişkin beklenti 61,6 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Kasım ayında yüzde 0,2 artması öngörülen öncü toptan eşya stokları ise yüzde 0,9 genişleyerek 594,5 milyar dolara yükseldi. Bu arada, ekim ayı toptan eşya satışlarındaki düşüş yüzde 0,4’ten yüzde 0,1’e revize edildi.

Analistler, toptan eşya stoklarının kasımda yükselmesinin dördüncü çeyrek büyüme verisini olumlu etkilerken, artan dış ticaret açığının bu etkiyi bertaraf edeceğini öngörüyor.

Bu arada, New York Borsası'nda endeksler sakin haftanın sona ermesine bir gün kala sınırlı kayıpla işlem görüyor.

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ABD Toptan Eşya StoklarıDış Ticaret Açığı
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