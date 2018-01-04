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ABD'de özel sektör istihdamı 2017'yi 9 ayın zirvesinde tamamladı

- ABD'de özel sektör istihdamı aralık ayında 250 bin arttı - Son 9 ayın en iyi performansını gösteren veriye ilişkin beklenti 190 bindi

ABD'de özel sektör istihdamı 2017'yi 9 ayın zirvesinde tamamladı

WASHINGTON (AA) - ABD'de özel sektör istihdamı, aralıkta 250 bin artarak 2017'yi son 9 ayın en hızlı yükselişiyle tamamladı.

ADP Araştırma Enstitüsü ve Moody's Analytics iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, ABD özel sektörü geçen yılın son ayında 250 bin kişiye iş imkanı sağladı. Mart 2017’den bu yana en büyük artışını kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi ise 190 bin olarak belirlenmişti.

Raporda, istihdam artışına küçük ölçekli şirketlerin 94 bin, orta ölçeklilerin 100 bin ve büyük ölçekli firmaların 56 bin kişiyi işe alarak katkı sağladığı bildirildi. Veriler, ayrıca istihdam artışının 222 bininin hizmet, 28 bininin ise mal sektöründe gerçekleştiğini ortaya koydu.

Bu arada, kasım ayına ilişkin özel sektör artışı revize edilmeyerek 190 binde sabit bırakıldı.

Piyasalar, yaklaşık 600 bin işveren ve 20 milyon çalışandan alınan bilgilerle hesaplanan ADP özel sektör istihdamı verisinin ardından ABD'de yarın açıklanacak resmi istihdam verilerine odaklandı.

Analistler, ADP özel sektör verisi ile tarım dışı istihdam arasındaki korelasyon son dönemde zayıflamasına karşın aralıktaki güçlü performansın yarın açıklanacak resmi verilere yansımasının, Fed’in bu yılki faiz artış planlarını gerçekleştirmesine yardımcı olacağını belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
ADP özel Sektör Istihdamı
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