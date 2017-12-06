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ABD'de özel sektör istihdamı beklentiyi karşıladı

- ABD'de özel sektör istihdamı kasım ayında beklenti paralelinde 190 bin arttı

ABD'de özel sektör istihdamı beklentiyi karşıladı

WASHINGTON (AA) - ABD'de özel sektör istihdamı kasımda 190 bin artarak beklentiyi karşıladı.

ADP Araştırma Enstitüsü ve Moody's Analytics iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, ABD özel sektörü kasım ayında 190 bin kişiye iş imkanı sağladı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi de 190 bin olarak belirlenmişti.

Raporda, istihdam artışına küçük ölçekli şirketlerin 50 bin, orta ölçeklilerin 99 bin ve büyük ölçekli firmaların 41 bin kişiyi işe alarak katkı sağladığı bildirildi. Veriler, ayrıca istihdam artışının 155 bininin hizmet, 36 bininin ise mal sektöründe gerçekleştiğini ortaya koydu.

Bu arada, ekim ayına ilişkin özel sektör artışı revize edilmeyerek 235 binde sabit bırakıldı.

Raporda görüşlerine yer verilen ADP Araştırma Enstitüsü Başkanı Ahu Yıldırmaz, iş gücü piyasasının sağlıklı bir hızda büyümeye devaam ettiğini vurgularken, “İş gücü piyasası sıkılaşmayı ve ücretler artmayı sürdürdükçe, iş verenlerin kalifiye elemanları elinde tutması ve çekmesi giderek zorlaşacak.” ifadelerini kullandı.

ADP özel sektör istihdamı raporu, yaklaşık 600 bin işveren ve 20 milyon çalışandan alınan bilgilerle oluşturuluyor. Piyasalar, ADP özel sektör istihdamı verisinin ardından ABD'de cuma günü açıklanacak resmi istihdam verilerine odaklandı.

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Anahtar Kelimeler:
ADP özel Sektör Istihdamı
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