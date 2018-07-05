ABD'de özel sektör istihdamı beklentiyi karşılamadı

WASHINGTON (AA) - ABD'de özel sektör istihdamı, haziran ayında 177 bin kişilik artışla beklentinin altında kaldı.



ADP Araştırma Enstitüsü ve Moody's Analytics iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, Amerikan özel sektörü, haziranda 177 bin kişiye yeni iş imkanı sağladı. İş gücü piyasasının sıkılaştığına işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi 190 bin seviyesindeydi.



Raporda, istihdam artışına küçük ölçekli şirketlerin 29 bin, orta ölçeklilerin 80 bin ve büyük ölçekli firmaların 69 bin kişiyi işe alarak katkı sağladığı belirtildi. Veriler, ayrıca istihdam artışının 148 bininin hizmet, 29 bininin ise mal sektöründe gerçekleştiğini ortaya koydu.



Bu arada, mayıs ayına ilişkin özel sektör artışı 178 binden 189 bine revize edildi.



Raporda görüşlerine yer verilen ADP Araştırma Enstitüsü Başkanı Ahu Yıldırmaz, "İş gücü piyasası, tam istihdama doğru uygun adım ilerliyor." değerlendirmesini yaptı.

Piyasalar şimdi ABD'de yarın açıklanacak resmi istihdam verilerine odaklandı.