Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi teknoloji Bankacılık sektörü Tanrıkulu piyasalar
Microsoft'a atama
Microsoft'a atama
Avrupa'ya sattılar
Avrupa'ya sattılar
Bu yıl bol olacak
Bu yıl bol olacak
İsyan ettiler
İsyan bayrağını çektiler
Çin'den alıcılar geliyor
Çin'den alıcılar geliyor

ABD'de özel sektör istihdamı beklentiyi karşılamadı

- Amerikan özel sektörü, haziranda 177 bin kişiye yeni iş imkanı sağladı, beklenti 190 bindi

ABD'de özel sektör istihdamı beklentiyi karşılamadı

WASHINGTON (AA) - ABD'de özel sektör istihdamı, haziran ayında 177 bin kişilik artışla beklentinin altında kaldı.

ADP Araştırma Enstitüsü ve Moody's Analytics iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, Amerikan özel sektörü, haziranda 177 bin kişiye yeni iş imkanı sağladı. İş gücü piyasasının sıkılaştığına işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi 190 bin seviyesindeydi.

Raporda, istihdam artışına küçük ölçekli şirketlerin 29 bin, orta ölçeklilerin 80 bin ve büyük ölçekli firmaların 69 bin kişiyi işe alarak katkı sağladığı belirtildi. Veriler, ayrıca istihdam artışının 148 bininin hizmet, 29 bininin ise mal sektöründe gerçekleştiğini ortaya koydu.

Bu arada, mayıs ayına ilişkin özel sektör artışı 178 binden 189 bine revize edildi.

Raporda görüşlerine yer verilen ADP Araştırma Enstitüsü Başkanı Ahu Yıldırmaz, "İş gücü piyasası, tam istihdama doğru uygun adım ilerliyor." değerlendirmesini yaptı.

Piyasalar şimdi ABD'de yarın açıklanacak resmi istihdam verilerine odaklandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ADP özel Sektör Istihdamı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5