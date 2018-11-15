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ABD'de perakende satışlar beklentiyi aştı

- Ülkede perakende satışlar, ekimde önceki aya kıyasla yüzde 0,8 artarak 511.5 milyar dolar oldu - Son üç ayın ilk artışını kaydeden satışlara yönelik beklenti yüzde 0,5 artış olarak belirlenmişti

ABD'de perakende satışlar beklentiyi aştı
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WASHINGTON (AA) - ABD’de perakende satışlar, ekim ayında yüzde 0,8 artarak yüzde 0,5 seviyesindeki beklentiyi geride bıraktı.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, perakende satışlar, ekimde önceki aya kıyasla yüzde 0,8 artarak 511.5 milyar dolar oldu. Son üç ayın ilk artışını kaydeden satışlara yönelik beklenti yüzde 0,5 artış olarak belirlenmişti.

Verinin beklentiyi aşmasında benzin, otomobil, giyim ve inşaat malzemeleri başta olmak üzere pek çok kalemdeki satışların yükselmesi belirleyici rol oynadı. Özellikle benzin istasyonlarının satışların petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 3,5 artması dikkati çekti.

Rapor, değişken otomobil ve akaryakıt kalemi hariç perakende satışların aylık yüzde 0,3 arttığını da ortaya koydu.

Bu arada, eylül ayına ilişkin perakende satışlar verisindeki değişim yüzde 0,1 artıştan yüzde 0,1 düşüşe revize edildi. Satışların ağustos ve eylül aylarında üst üste gerilemesi son 5 yıldır ilk kez yaşandı.

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ABD Perakende Satışlar
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