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ABD'de perakende satışlar düştü

- Ülkede perakende satışlar ağustosta yüzde 0,2 azaldı, beklenti yüzde 0,1 artış yönündeydi

ABD'de perakende satışlar düştü

NEW YORK (AA) - ABD’de perakende satışlar, ağustosta yüzde 0,2 azaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, perakende satışlar ağustosta önceki aya göre yüzde 0,2 azalarak 478,8 milyar dolar oldu. Perakende satışların yüzde 0,1 yükselmesi bekleniyordu.

Otomobil hariç perakende satışlar ise ağustosta yüzde 0,2 yükselirken yüzde 0,5 artış beklentisinin altında kaldı.

Bu arada, temmuzda yılın en iyi performansını kaydeden perakende satışlardaki değişim ise yüzde 0,6 yükselişten yüzde 0,3 artışa revize edildi.

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ABDde Perakende Satışlar
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