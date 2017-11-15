ABD'de perakende satışlar ekimde beklentiyi aştı

WASHINGTON (AA) - ABD’de perakende satışlar, ekimde yüzde 0,2 artarak beklentiyi aştı.



ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, perakende satışlar ekimde önceki aya göre yüzde 0,2 artarak 486,6 milyar dolara çıktı.



Yükselişini ikinci aya taşıyan perakende satışların ekimde sabit kalması bekleniyordu. Bu arada, eylül ayına ait perakende satışlarındaki artış yüzde 1,6’dan yüzde 1,9’a revize edildi. Veri, revizyon öncesinde son 2,5 yılın en iyi performansı olarak kayıtlara geçmişti.



Perakende satışların eylüldeki güçlü artışın ardından ekimde de yükselmesinde otomobil alımları önemli rol oynadı. Verilere göre, otomobil satış bayiilerinin gelirleri söz konusu dönemde yüzde 0,7 arttı.

Ayrıca, gıda, mobilya, giyim ve restoran sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerlerinin satış gelirleri de ekimde artış gösterdi. Buna karşın, otomobil hariç perakende satışlar yüzde 0,1 artarak yüzde 0,2 artış beklentisinin hafif altında gerçekleşti.



Analistler, Amerikan perakende sektörünün bu ayın sonunda başlayacak alışveriş dönemine iyi gireceğine işaret eden verilerin, büyümenin son çeyrekte güçlü kalmasına yardımcı olacağını da belirtiyor.

