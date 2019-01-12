ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 4 azaldı

ANKARA (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 azaldı.



Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık veriler, 5-11 Ocak döneminde bir önceki haftaya göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısının 4 düşüşle 877'den 873'e gerilediğini gösterdi.



ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki azalışa rağmen, cuma günü ham petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 1,9'luk düşüş yaşandı.



Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 60,48 dolardan tamamlarken, ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 51,59 dolar oldu.