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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 9 azaldı

- Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 834'e geriledi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 9 azaldı
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ANKARA (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 9 azaldı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 2-8 Mart döneminde bir önceki haftaya göre 9 düşerek 834'e geriledi.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki azalışa rağmen, cuma günü ham petrol fiyatlarında düşüş görüldü. Bu düşüşte, Avrupa Merkez Bankası'nın bölgede daha fazla ekonomik sorunlar yaşanacağı sinyalini vermesi ve ABD iş gücü piyasasının yavaşlayarak şubat ayında neredeyse durma noktasına geldiği yönündeki veriler etkili oldu.

Uzmanlar bu durumun, Çin ekonomisinin neredeyse son 30 yılın en düşük büyümesini göstermesi ve yapılan görüşmelere karşın ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin sona erdirilememesiyle birleşince, petrole olan talebi baskıladığını belirtti.

Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 65,17 dolardan, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,06 dolardan kapattı.

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