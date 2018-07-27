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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

- Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 861'e yükseldi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

NEW YORK (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta arttı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık veriler, 20-27 Temmuz döneminde bir önceki haftaya göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısının 3 arttığını gösterdi.

Böylelikle geçen hafta 858 olan ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 861'e yükseldi.

Petrol sondaj kulesi sayısındaki artışın ardından küresel piyasada ham petrol fiyatlarında düşüş görüldü.

Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı TSİ 20.05'te 73,88 dolara, Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı aynı saatte 68,33 dolara geriledi.

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