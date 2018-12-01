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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

- Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 887'ye yükseldi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı
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ANKARA (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta arttı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık veriler, 24-30 Kasım döneminde bir önceki haftaya göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısında 2 artış olduğunu gösterdi.

Böylece geçen hafta 885 olan ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 887'ye yükselmiş oldu.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki artışın ardından, cuma günü ham petrol fiyatlarında düşüş yaşandı.

Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 59,46 dolardan tamamlarken, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı 50,93 dolardan kapandı.

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ABD'de Petrol Sondaj Kulesi SayısıBaker Hughes
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