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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ANKARA (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, geçen hafta bir önceki haftaya göre 10 adet arttı.Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un...

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı
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ANKARA (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, geçen hafta bir önceki haftaya göre 10 adet arttı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı verilere göre, petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 10 adet artarak 862'ye yükseldi.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki artışın ardından, cuma günü ham petrol fiyatlarında düşüş yaşandı.

Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 61,57 dolardan, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise 53,55 dolardan kapattı.

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ABDBaker HughesHam PetrolPetrol Sondaj Kulesi
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