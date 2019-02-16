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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

- Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 857'ye yükseldi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı
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ANKARA (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet arttı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 9-15 Şubat döneminde bir önceki haftaya göre 3 artarak 857'ye yükseldi.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki artışa rağmen, cuma günü ham petrol fiyatlarında yüzde 2'nin üzerinde yükseliş görüldü.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü petrolün varil fiyatı yüzde 2,7 artışla cuma gününü 66,31 dolardan, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 2,2 yükselişle cuma gününü 55,59 dolardan tamamladı.

Uzmanlar, Suudi Arabistan önderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki OPEC dışı ülkelerin ham petrol üretim miktarlarında kesintiye gitmesinin piyasadaki arz fazlasının bir kısmını azaltarak fiyatları yükselttiğini belirtiyor.

ABD'nin Venezuela ve İran üzerindeki petrol yaptırımlarına işaret eden uzmanlar, yaptırımların fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ettiğini ifade ediyor.

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