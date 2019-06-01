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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ANKARA (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet artış gösterdi.Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı...

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı
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ANKARA (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet artış gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 25 - 31 Mayıs'ta, bir önceki haftaya göre 3 artarak 800'e yükseldi.

Perşembe 65,96 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 62,75 dolara düşerken Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı günü 53,24 dolardan tamamladı. WTI bir önceki gün 56,31 dolardan kapanmıştı.

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