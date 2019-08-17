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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ANKARA (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 adet arttı.Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık...

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı
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ANKARA (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 adet arttı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 10-16 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 6 adet artarak 770'e yükseldi.

Perşembe günü 58,38 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dün kapanışta 58,64 dolara çıktı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 54,87 dolardan günü tamamladı. WTI'nin varil fiyatı önceki günü 54,47 dolardan kapatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
EnerjiKulePETROLSondaj
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