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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

- Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 859'a geriledi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

NEW YORK (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 859'a düştü.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık veriler, 28 Temmuz - 3 Ağustos döneminde bir önceki haftaya göre, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısının 2 azaldığını gösterdi.

Böylelikle geçen hafta 861 olan ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 859'a geriledi.

Petrol sondaj kulesi sayısındaki düşüşün ardından küresel piyasada ham petrol fiyatlarında hafif artış görüldü.

Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı TSİ 22.50'de 73,43 dolara, Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı aynı saatte 68,67 dolara yükseldi.

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