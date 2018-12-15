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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

- Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 873'e geriledi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
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ANKARA (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı 8-14 Aralık'ta, bir önceki haftaya göre 4 adet azaldı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık veriler, 8-14 Aralık döneminde bir önceki haftaya göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısında 4 düşüş olduğunu gösterdi. Böylece geçen hafta 877 olan ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 873'e geriledi.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki azalışa rağmen, ham petrol fiyatlarında belirgin bir değişiklik yaşanmadı.

Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 60,45 dolardan, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise 51,18 dolardan tamamladı.

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ABDBaker HughesPETROLPetrol Sondaj Kulesi
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