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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

- Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 853'e geriledi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
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ANKARA (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı geçen hafta 4 adet azaldı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 16-22 Şubat döneminde bir önceki haftaya göre 4 azalarak 853'e geriledi.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki düşüşle, cuma günü ham petrol fiyatlarında artış görüldü.

Cuma günü, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü petrolün varil fiyatı yüzde 0,07 artışla 67,12 dolardan, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,53 yükselişle 57,26 dolardan kapandı.

Uzmanlar, Suudi Arabistan önderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki OPEC dışı ülkelerin üretim kesintisinin piyasada arz fazlasını azalttığını ve bunun fiyatları yükselttiğini belirtiyor.

Ayrıca ABD'nin Venezuela ve İran üzerindeki petrol yaptırımlarının, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu ifade ediliyor.

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