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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

- Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 843'e geriledi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
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ANKARA (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı geçen hafta 10 adet azaldı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 23 Şubat-1 Mart döneminde bir önceki haftaya göre 10 azalarak 843'e geriledi.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki azalışa rağmen, cuma günü ham petrol fiyatlarında düşüş görüldü.

Cuma günü, Brent türü petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 kayıpla 65,07 dolardan, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 2,5 düşüşle 55,80 dolardan kapandı.

Uzmanlar, ABD'nin ham petrol üretiminin rekor seviyede olduğuna dikkati çekerek, bunun küresel piyasada arz fazlasına katkıda bulunduğunu ve fiyatlarda aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, ülkenin ham petrol üretimi 16-22 Şubat haftasında 12,1 milyon varile ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

EIA, dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olan ABD'de günlük ortalama petrol üretiminin bu yıl 12,4 milyon varil, gelecek yıl ise 13,2 milyon varil olacağını tahmin ediyor.




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