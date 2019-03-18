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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

- Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 833'e geriledi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
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ANKARA (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet azaldı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 8-15 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 1 düşerek 833'e geriledi.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki azalışın ardından, cuma günü ham petrol fiyatlarında yükseliş görüldü.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın üretimi azaltması ile ABD'nin İran ve Venezuela’ya uyguladığı yaptırımların fiyatların düşüşünü engellediğini kaydediyor.

Cuma günü Brent petrolün varil fiyatı 67 dolardan, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,47 dolardan kapandı.

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ABDPETROLSondaj Kulesi
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