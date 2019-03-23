ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ANKARA (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 9 adet azaldı.



Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 16-22 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 9 düşerek 824'e geriledi.

Böylece ABD'nin petrol sondaj kule sayısı beş hafta üst üste azalış göstererek, Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesine ulaşmış oldu.



ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki azalışa rağmen, cuma günü ham petrol fiyatlarında düşüş görüldü.

Uzmanlar, Venezuela ve İran'daki üretim düşüşleri ve ABD'nin ticari ham petrol stoklarının azalmasıyla fiyatların Perşembe günü yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 68,68 dolardan işlem gördüğünü ancak Cuma günü fiyatların küresel ekonomik büyüme endişeleri nedeniyle tekrar düştüğünü belirtiyor.

Cuma günü Brent petrolün varil fiyatı 66,86 dolardan, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,98 dolardan kapandı.