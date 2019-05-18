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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ANKARA (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet azalış gösterdi.Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı...

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
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ANKARA (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet azalış gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 11 - 17 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 3 azalarak 802'ye düştü.

Perşembe 72,62 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 72,21 dolara gerilerken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 62,76 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 62,87 dolardan kapanmıştı.

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ABD'de Petrol Sondaj Kulesi SayısıBrent PetrolWTI
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