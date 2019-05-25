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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ANKARA (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 adet azalış gösterdi.Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı...

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
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ANKARA (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 adet azalış gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 18 - 24 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 5 azalarak 797'ye düştü.

Perşembe 67,76 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 68,69 dolara yükselirken, Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı da 58,63 dolardan günü tamamladı. Batı Teksas tipi ham petrolün fiyatı bir önceki gün 57,91 dolardan kapanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABDBaker HughesPetrol Sondaj Kulesi
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