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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ANKARA (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 11 adet azalış gösterdi.Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı...

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
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ANKARA (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 11 adet azalış gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 1-7 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 11 azalarak 789'a indi.

Perşembe 63,02 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 63,91 dolara çıkarken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 53,86 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 53,05 dolardan kapanmıştı.

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