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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ANKARA (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 adet azalış gösterdi.Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı...

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
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ANKARA (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 adet azalış gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 13-19 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 adet azalarak 779'a düştü.

Perşembe 62,63 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 63,03 dolara çıkarken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 55,89 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 55,15 dolardan kapanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Baker HughesPETROLSondaj Kulesi
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