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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ANKARA (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 adet azaldı.Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık...

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
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ANKARA (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 adet azaldı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 27 Temmuz-2 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 6 adet azalarak 770'e geriledi.

Perşembe günü 60,50 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dün kapanışta 61,27 dolara çıktı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 55,23 dolardan günü tamamladı. WTI önceki gün 53,95 dolardan kapanmıştı.

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