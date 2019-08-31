Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi istanbul Burçin Aslan Dell Türkiye Ülke Müdürü Didem Duru Doğtaş Kelebek Tedarik Zinciri Direktörlüğü Ahmet Gürsoy
İSBİKE’a zam geldi
İSBİKE’a zam geldi
Tekstilcilerin Rusya atağı
Tekstilcilerin Rusya atağı
Palamut balıkçıyı üzdü
Palamut balıkçıyı üzdü
Karayollarında durum
Karayollarında durum
Et lüks oldu
Et lüks oldu

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ANKARA (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 12 adet azaldı.Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık...

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
banner17

ANKARA (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 12 adet azaldı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 24-30 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 12 adet azalarak 742'ye geriledi.

Söz konusu azalış son 9 haftadaki 8'inci düşüş olurken, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı ağustos ayında toplam 34 adet azaldı ve mart ayından bu yana en büyük aylık düşüş olarak kayıtlara geçti.

Petrol sondaj kulesi sayısındaki düşüşe rağmen, ABD'nin Florida eyaletini vurması beklenen Dorian kasırgası ham petrol fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Perşembe günü 61,08 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünü yüzde 3,27 kayıpla 59,08 dolardan tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da dünü yüzde 2,73 düşüşle 55,16 dolardan tamamladı. WTI önceki gün 56,71 dolardan kapanmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD'de Petrol Sondaj Kulesi SayısıBaker HughesPetrol Fiyatları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5