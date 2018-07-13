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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi

- Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 863 seviyesinde sabit kaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi

NEW YORK (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmedi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık veriler, 7-13 Temmuz döneminde bir önceki haftaya göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısının değişmediğini ortaya koydu.

Böylelikle ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı 863 seviyesinde sabit kaldı.

Petrol sondaj kulesi sayısının sabit kalmasının ardından küresel piyasada ham petrol fiyatlarında hafif düşüş görüldü.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı TSİ 20.15'te 75,25 dolara gerilerken, Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı da aynı saatte 71,02 dolardan işlem gördü.

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