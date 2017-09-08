ABD'de petrol sondaj kulesi sayısında düşüş

NEW YORK (AA) - ABD'nin petrol endüstrisi görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta geriledi.



Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, Amerikan petrol endüstrisinde bu hafta 3 petrol sondaj kulesi hizmet dışı kalırken, 4-8 Eylül'ü kapsayan hafta itibarıyla toplam sayı 756'ya düştü.

Böylece ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısında son 4 haftada 3 kez düşüş yaşanmış oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı Ekim 2014'te bin 609 ile ülke tarihindeki en yüksek seviyedeyken, düşük petrol fiyatlarının Amerika petrol endüstrisini olumsuz etkilemesiyle geçen yıl mayıs ayında 316'ya gerileyerek, yüzde 80 ile tarihi bir düşüş kaydetmişti.

- Petrol üretimi geçen hafta sert düştü

Öte yandan, Harvey Kasırgası nedeniyle ABD'nin ham petrol üretiminde geçen hafta sert düşüş görüldü.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) çarşamba günü açıklanan verilerine göre, ABD'nin ham petrol üretimi geçen hafta günlük ortalama 749 bin varil azalarak 8,78 milyon varile geriledi. Böylece ABD'nin ham petrol üretimi 3 hafta art arda yükselişin ardından ilk defa düşüş kaydetmiş oldu.

Uzmanlar, Harvey Kasırgası sebebiyle ABD'de petrol sondaj kulelerinin ve ham petrol üretiminin olumsuz etkilendiğini vurguladı.

Düşük petrol fiyatları nedeniyle ABD'de ham petrol üretimi geçen yıl ekim ayında günlük ortalama 8,45 milyon varile kadar gerilemişti.

EIA'nın ağustos ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin ham petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 9,35 milyon, gelecek yıl da 9,91 milyon varil olması öngörülüyor.

- Petrol fiyatları düşüşte

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısında bu hafta azalış olduğunun bildirilmesine rağmen, küresel piyasada petrol fiyatlarında düşüş görüldü.

Baker Hughes verilerinin açıklanmasının ardından uluslararası alanda en yaygın kullanılan Londra Brent türü petrolün varil fiyatı 53,65 dolara, ABD'nin Batı Teksas tipi petrolün varil fiyatı da 47,39 dolara geriledi.

