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ABD'de petrol üretiminde yeni rekor

- ABD'nin ham petrol üretiminde günlük ortalama 12 milyon varille yeni bir rekor kırıldı - Ülkede ticari ham petrol stokları 3,7 milyon varil artışla 454,5 milyon varile yükseldi

ABD'de petrol üretiminde yeni rekor
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ANKARA (AA) - ABD'nin ham petrol üretiminde geçen hafta günlük ortalama 12 milyon varille yeni bir rekor kırıldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, ülkede ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 89 bin varil arttı.

Günlük ortalama ham petrol üretimi Alaska eyaletinde 11 bin varil düşerken, diğer eyaletlerde ise 100 bin varil yükseldi. Bu sonuçla, ülkenin ham petrol üretiminde son 58 haftada 44 kez artış görüldü.

Böylece, 9-15 Şubat haftasında dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olan ABD'de 12 milyon varille günlük üretimde yeni bir rekor kırılmış oldu.

Ülkede günlük ortalama ham petrol üretimi 3-9 Kasım haftasında 11,7 milyon varile, 5-11 Ocak haftasında da 11,9 milyon varile çıkmıştı.

EIA'nın "Şubat 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,4 milyon varil, gelecek yıl ise 13,2 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

- Ham petrol stokları arttı

EIA ayrıca, ABD'deki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,7 milyon varil (yüzde 0,8) artışla 454,5 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3,1 milyon varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 3,6 milyon varil artmıştı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta değişmeyerek 649,1 milyon varilde sabit kaldı.

ABD'nin benzin stokları ise geçen hafta 1,5 milyon varil (yüzde 0,6) azalışla 256,8 milyon varile düştü. Piyasa beklentisi 350 bin varil düşüş olması yönündeydi. Ülkede benzin stokları bir önceki hafta 408 bin varil azalmıştı.

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