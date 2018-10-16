Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Reşat türk GE GE Sağlık ile Bahat Sağlık Grubu önemli bir teknoloji işbirliğine imza attı
Sosyal robot konuşacak
Sosyal robat konuşacak
Zor dönem geride kaldı
Zor dönem geride kaldı
Sanayi üretimi arttı
Sanayi üretimi arttı
En lezzetlisi şimdi
En lezzetlisi şimdi
Göreve başladı
ÇAYKUR'a yeni müdür

ABD'de sanayi üretimi 4 aydır yükselişte

- Ülkede sanayi üretimi, eylülde önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı - Son 4 aydır yükseliş eğilimini sürdüren veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,2 artış olarak öngörülmüştü

ABD'de sanayi üretimi 4 aydır yükselişte
banner17

WASHINGTON (AA) - ABD'de sanayi üretimi, eylül ayında yüzde 0,3 artarak yükselişini dördüncü aya taşıdı.

ABD Merkez Bankası (Fed) raporuna göre, ülkede sanayi üretimi, eylülde önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Son 4 aydır yükseliş eğilimini sürdüren veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,2 artış yönündeydi.

Eylül ayı imalat sanayi üretiminin ise beklenti paralelinde yüzde 0,2 arttığı bildirildi.

Aynı dönemde, kapasite kullanım oranı yüzde 78,1’de sabit kaldı. Söz konusu verinin yüzde 78,2’ye çıkması bekleniyordu.

Bu arada, ağustos ayına yönelik sanayi üretimindeki artış revize edilmeyerek 0,4'te bırakılırken, imalat sanayi üretimindeki yükseliş yüzde 0,2’den yüzde 0,3’e düzeltildi.

Analistler, sanayi üretiminin temmuz, ağustos ve eylülde artmasının üçüncü çeyrek büyüme verilerini olumlu etkileyeceğini vurguluyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD Sanayi Üretimi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1