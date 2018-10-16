ABD'de sanayi üretimi 4 aydır yükselişte

WASHINGTON (AA) - ABD'de sanayi üretimi, eylül ayında yüzde 0,3 artarak yükselişini dördüncü aya taşıdı.
ABD Merkez Bankası (Fed) raporuna göre, ülkede sanayi üretimi, eylülde önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Son 4 aydır yükseliş eğilimini sürdüren veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,2 artış yönündeydi.
Eylül ayı imalat sanayi üretiminin ise beklenti paralelinde yüzde 0,2 arttığı bildirildi.
Aynı dönemde, kapasite kullanım oranı yüzde 78,1’de sabit kaldı. Söz konusu verinin yüzde 78,2’ye çıkması bekleniyordu.
Bu arada, ağustos ayına yönelik sanayi üretimindeki artış revize edilmeyerek 0,4'te bırakılırken, imalat sanayi üretimindeki yükseliş yüzde 0,2’den yüzde 0,3’e düzeltildi.
Analistler, sanayi üretiminin temmuz, ağustos ve eylülde artmasının üçüncü çeyrek büyüme verilerini olumlu etkileyeceğini vurguluyor.