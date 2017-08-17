ABD'de sanayi üretimi beklentinin altında

WASHINGTON (AA) - ABD'de sanayi üretimi, temmuzda yüzde 0,2 artarak piyasa beklentisinin altında kaldı. İmalat sanayi üretimi ise temmuzda 0,1 artış beklentisinin aksine yüzde 0,1 değer kaybetti.
ABD Merkez Bankasının (Fed) raporuna göre, ülkede sanayi üretimi temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı. Piyasaların Amerikan ekonomisinin yüzde 12’sini oluşturan sanayi üretimine yönelik beklentisi yüzde 0,3 artış yönündeydi.
Aynı dönemde, imalat sanayi üretimi ise yüzde 0,1 azaldı. Verinin yüzde 0,1 artması beklenmekteydi.
Fed’in raporu ayrıca, kapasite kullanım oranının temmuzda yüzde 76,7 ile önceki ayki seviyesini koruduğunu ortaya koydu.
Bu arada, haziran ayına yönelik sanayi üretimindeki artış yüzde 0,4’te ve imalat sanayi üretimindeki artış yüzde 0,2’de sabit bırakıldı.
Analistler, son 6 aydır artış eğişimini sürdüren sanayi üretiminin temmuzda hafif gerilemesinin sektör için önemli bir olumsuzluk yaratmadığı kanaatinde.