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ABD'de sanayi üretimi beklentiyi aştı

- Ülkede sanayi üretimi kasımda önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı. - Son 3 ayın en hızlı artışını kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,3 artış yönündeydi

ABD'de sanayi üretimi beklentiyi aştı
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WASHINGTON (AA) - ABD'de sanayi üretimi, kasım ayında yüzde 0,6 artarak beklentiyi ikiye katladı ve son 3 ayın en iyi performansını gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) raporuna göre, ülkede sanayi üretimi, kasımda önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı. Son 3 ayın en hızlı artışını kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,3 artış olarak belirlenmişti.

Kasımda imalat sanayi üretimi, önceki aya oranla değişmeyerek yüzde 0,3 artış beklentisini karşılamadı. Aynı dönemde, kapasite kullanım oranının yüzde 78,5’e yükseldiği bildirildi. Söz konusu verinin yüzde 78,6’ya çıkması bekleniyordu.

Fed, raporunda sanayi sektöründeki alt gruplara ilişkin verilen bilgilerden maden endüstrisindeki üretimin yüzde 1,7 artması dikkati çekti.

Bu arada, ekim ayına yönelik sanayi üretimindeki değişim yüzde 0,1 artıştan yüzde 0,2 düşüşe revize edildi.

Öte yandan, imalat sanayi verisindeki değişim yüzde 0,3 artıştan yüzde 0,1 düşüşe düzeltildi. Eylül ayı kapasite kullanım oranı ise yüzde 78,4’ten yüzde 78,1’e çekildi.

Analistler, sanayi üretiminin kasımda beklentiyi ikiye katlamasına karşın imalat sanayisinin sabit kalması ve önceki aya yapılan negatif revizyonların karışık bir resim çizdiğine işaret ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Sanayi Üretimi
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