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ABD'de sanayi üretimi mayısta geriledi

- ABD Merkez Bankasının raporuna göre, ülkede sanayi üretimi, mayısta önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azaldı - Üç ay üst üste yükseldikten sonra gerileyen veriye ilişkin beklenti yüzde 0,1 artış yönündeydi

ABD'de sanayi üretimi mayısta geriledi

WASHINGTON (AA) - ABD'de sanayi üretimi, mayısta yüzde 0,1 azalarak son 4 ayın ilk düşüşünü kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) raporuna göre, ülkede sanayi üretimi, mayısta önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azaldı. Üç ay üst üste yükseldikten sonra gerileyen veriye ilişkin beklenti yüzde 0,1 artış yönündeydi.

Beklentinin altında kalan sanayi üretiminde Amerikan otomobil üreticisi Ford'un önemli bir tedarikçisinde çıkan yangının etkili olduğu bildirildi.

Bu durum, mayısta imalat sanayi üretiminin yüzde 0,7 gerilemesinde önemli rol oynadı. Aynı dönemde, kapasite kullanım oranı da yüzde 77,9’a gerileyerek yüzde 78 seviyesindeki beklentinin altında kaldı.

Bu arada, nisan ayına ilişkin sanayi üretimindeki artış yüzde 0,7’den yüzde 0,9’a revize edildi. İmalat sanayi üretimindeki artış da yüzde 0,5'ten yüzde 0,6’ya düzeltildi. Nisan ayı kapasite kullanım oranı ise yüzde 78’den yüzde 78,1’e yükseltildi.

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